Hygiène et assainissement – Des écoles dépourvues d’eau

Les élèves vont reprendre l’école et outre les gestes barrières et la distanciation sociale, ils vont devoir se conformer aux mesures d’hygiène du lavage des mains avec du savon. Or, selon les chiffres avancés, 80 % des écoles de Madagascar n’ont en pas alors qu’il s’agit de la première règle contre la Covid-19. L’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef montrent la lenteur stupéfiante des progrès réalisés pour que tous les enfants aient de l’eau propre, des toilettes décentes et un endroit où se laver les mains à l’école. Les élèves et les enseignants dans les zones urbaines ont plus de chance d’accéder à l’eau propre mais en zones rurales, les élèves marchent pendant un moment pour trouver de l’eau. Ces services de base sont cruciaux pour le secteur de l’éducation mais face à la Covid-19 et manque d’infrastructures pour repousser le virus, on craint que les élèves abandonnent un jour l’école, faute d’inattention.