TRANSPORT AÉRIEN – Le trafic de fret continue de diminuer

Le volume du trafic de fret pour le transport aérien de la Grande île continue toujours de chuter durant les années post-Covid.

Rétrograde. Le volume des trafics de fret pour le transport aérien à Madagascar ne cesse de fléchir depuis quelques temps. À en croire les chiffres fournis par le département des études économiques de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM), ce sont les vols long-courriers qui en font principalement les frais de cette situation. « Le trafic de fret continue à fléchir et perd 11 points de pourcentage par rapport au mois précédent », indique la revue mensuelle du trafic international sur les vols réguliers, publiée par l’ACM. Concrètement, c’est un recul de 11 % qui a été enregistré entre le mois d’avril et le mois de mai de cette année, tandis que pour la période allant de mai 2022 à mai 2023, une régression de 22% est noyée. Un déficit qui se traduit par une récession de plus de 41% pour les trafics de fret entre la période de 2019, soit la période d’avant Covid et 2023. Période durant laquelle le volume des vols long-courriers tournait encore à plein régime. Selon les explications fournies par l’Aviation Civile, ce serait « le manque de capacité » ainsi que « l’évolution lente de la capacité offerte post-Covid 19 ».

Manque d’aéronefs

Des faits qui engendreraient entre autres un repli global du trafic, qui constitue quand même une perte de moins 39% en termes de valeurs. En se référant à des études menées par le géant américain Boeing, le transport de fret aérien serait le « grand gagnant de la crise sanitaire », avec l’explosion des demandes en termes de transport long-courriers ou encore domestiques, pour les pays disposant d’un vaste réseau aérien. D’après l’avionneur, le trafic de fret aérien devrait même doubler d’ici les vingt prochaines années. Malheureusement, force est de constater que la Grande île est encore loin du compte, les statistiques précédentes parlent d’elles même. La reprise post-Covid a été difficile pour le secteur du transport aérien à Madagascar, avec l’essoufflement de l’ancienne compagnie nationale, Air Madagascar devenue Madagascar Airlines mais aussi par le manque d’aéronefs assurant les vols long-courriers. Une situation décriée par bon nombre d’acteurs du transport aérien qui estiment que revitalisation de ce secteur devra passer par le renforcement de la flotte de la compagnie nationale. Le transport de fret aérien est reparti entre les vols long-courriers qui constituent 39% du trafic, les vols régionaux qui engrangent 57% du réseau et enfin les vols domestiques avec 4% du volume. L’Aviation civile de Madagascar indique également que plus de 1 000 tonnes de fret ont déjà été transportés pour cette année.