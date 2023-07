TOURISME À SAINTE-MARIE – L’histoire mise en valeur

Un des piliers de l’économie sainte-marienne, le tourisme a été à l’honneur samedi, avec une touche d’innovation. Afin de diversifier les offres touristiques, les atouts historiques de l’île ont été mis en avant.

Miser sur la culture et l’histoire pour attirer des touristes. C’est le challenge affirmé par Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, lors de l’inauguration du circuit “Pirate Island”, samedi, à Sainte-Marie. Au regard des différents événements à Sainte-Marie ou Nosy Boraha, samedi, diversifier les offres est la stratégie affirmée afin de booster le tourisme. En plus des plages de sable blanc, de la mer et de la saison des baleines, l’histoire de l’île Boraha est aussi mise en valeur. Avec son passé d’ancien repaire de pirates qui a toujours été un argument touristique indéniable. Seulement, comme l’explique la ministre Rakotondrazafy, la normalisation du circuit culturel devrait permettre de mieux le capitaliser. “S’il a été quelque peu délaissé, ce n’est que durant cette administration Rajoelina que l’État est pleinement impliqué pour appuyer et mettre aux normes l’aspect tourisme culturel”, avance la ministre de la Communication et de la culture. Le circuit “Pirate Island”, intègre des lieux et bâtiments historiques, dont l’église Notre Dame de l’Assomption. Il s’agit de la première église catholique édifiée en dur à Madagascar. Fraîchement réhabilitée, son inauguration a été un des points d’orgue de la journée de samedi. Construite avec des pierres de taille et des moellons de granit, l’autel de l’église Notre Dame de l’Assomption est un don de l’impératrice Eugénie d’Espagne, épouse de Napoléon III. Avant cette réhabilitation, la bâtisse qui surplombe la mer, malmenée par le vent et les intempéries, était en ruines.

Festival des baleines

Comme chaque année, le passage des baleines à bosse, lors de l’hiver austral, est un des principaux atouts touristiques de Sainte-Marie. Pour l’occasion, le Festival des baleines s’y tient chaque année. Cette année encore, l’île Boraha était en fête, samedi. La météo capricieuse n’a pas empêché ses habitants et ceux qui y étaient en visite de chanter et danser même sous la pluie. Un événement auquel a assisté le président Rajoelina, accompagné par une forte délégation gouvernementale. Parrain de l’événement, Julien Lepers, ancien présentateur de l’émission Questions pour un champion, a également été au rendez-vous.