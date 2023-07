RUGBY À VII – Les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire

Madagascar, par les Ladies Makis de rugby à VII, se déplacera à Tunis au mois d’octobre pour participer à l’Africa Women’s Sevens, qualificatif aux Jeux olympiques.

Après la première expérience en Coupe du monde de rugby à VII jouée en Afrique du Sud au mois de décembre 2022, les Ladies Makis de Madagascar visent un autre niveau mondial, les Jeux olympiques de Paris 2024. L’Africa Women’s sevens qui se jouera le 14 et le 15 octobre prochains à Tunis (Tunisie) est l’étape première pour chercher cette qualification olympique. Sinon, il faut passer par des tournois de repêchage contre des joueuses européennes, sud-américaines ou asiatiques. Huit grandes nations du rugby féminin, notamment l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tunisie, le Zimbabwe, la Zambie, le Ghana, l’Ouganda et Madagascar se battront pour chercher la seule place mise en jeu. Un tournoi de qualification olympique (TQO) sera organisé par chaque association régionale de World Rugby (Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amé­rique du Nord et Amérique du Sud) entre le 31 mai 2023 et le 31 décembre 2023. Le vainqueur de chacun de ces tournois désignés empochera une place de quota pour son CNO. Pour compléter le groupe de douze équipes pour Paris 2024, la place restante sera offerte au vainqueur du tournoi final de qualification olympique.

Du sang neuf

Après une première participation remarquée lors de la Coupe du monde de rugby à sept en 2022 au Cap, Madagascar a ensuite participé aux World Rugby Sevens Challenger Series fin avril 2023. Deux rendez-vous qui n’ont pas donné les meilleurs résultats aux Ladies Makis (9e place aux Challenger Series), mais qui ont eu le mérite de montrer que le rugby féminin malgache pourrait performer au plus haut niveau. Conscient du potentiel malgache sur le rugby féminin, Rugby Afrique fait confiance à Madagascar et prend le rugby malgache comme incontournable sur le continent. Les Ladies Makis de Madagascar ont été qualifiées d’office pour ce rendez-vous de Tunisie au mois d’octobre. À part les Sud-Africaines, l’une des favorites de ce tournoi, le Kenya et la Tunisie sont les premières adversaires dont les Ladies Makis de Madagas­­car doivent se méfier. « Comme à la lutte pour la qualification olympique de Tokyo, Madagascar par ses Ladies Makis, a raté de peu le ticket pour aller au Japon en perdant les deux derniers matchs. Pour cette année 2023, la direction technique nationale avec le staff technique ont bien retenu la leçon, il faut ratisser large pour détecter des nouvelles têtes mais plus expérimentées pour apporter du sang neuf et une nouvelle dynamique au sein de l’effectif », confie Hery Miadana Rafali­malala, supporteur des Ladies Makis de Madagascar.