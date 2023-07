RAID D’ISALO – Une famille de trailers retrouve le podium

Une seizième édition réussie et des bons duels ont eu lieu. La 16e édition du Raid d’Isalo a ravi les férus de la course en pleine nature, samedi, dans la commune de Ranohira. Et sans surprise c’est l’inévitable Tahirinirina Jeannot Avotriniaina qui s’est imposé sur la distance de 45km en 3 heures 54 minutes 24 secondes 93/100. C’est la première fois qu’un coureur du Raid d’Isalo a fait la distance sous la barre de quatre heures chrono. Jean Nelson Raotozafy avec son temps de 4 heures 7 minutes 0 seconde 3/100 s’est adjugé la seconde place devant Alphonse Tsirindrena qui est arrivé en troisième position avec son temps de 4 heures 14 minutes 23 secondes 74/100. Chez les dames, Andrée Sidonie Randrianarivelo s’est imposée avec son chrono de 6 heures 9 minutes 51 seconde 13/100 devant Denise Delgrade de La Réunion en bouclant la distance en 6 heures 12 minutes 9 seconde 86/100. Laly Rakotoarivelo s’est adjugée la troisième marche du podium avec son temps de 6 heures 30 minutes 47 seconde 54/100. Le fait marquant de ce raid d’Isalo 2023 a été la montée sur le podium des deux sœurs Norolalaina Rajaonasolo dans la catégorie M2 en bouclant la distance de 25 km en 4h 3min 22secondes et sa sœur Domoina Harimiora Rajaonasolo de la catégorie M1 en 4 heures 0 minute 54 secondes et de la fille de Domoina Harimiora Rajaonasolo Tia Soa arrivée en deuxième position de sa catégorie. La seizième édition a réuni 56 coureurs dans la distance reine de 45 km et 75 dans le semi.