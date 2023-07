PARKOUR – Festival et championnat national en parallèle

De plus en plus prisé par les jeunes. La deuxième édition du Festival Alefa parkour ainsi que le championnat national de parkour s’étalera du 21 au 23 juillet au parvis de l’Hôtel de ville à Analakely. Le parkour est une discipline qui consiste à se déplacer le plus rapidement possible d’un point A à un point B, sans accessoire, juste à l’aide de son corps. C’est une discipline acrobatique, un art du déplacement qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles, des sauts, des gestes d’escalade, des déplacements en équilibre sans l’aide de matériel. «L’objectif est de faire découvrir le parkour au plus grand nombre à Madagascar et de rassembler tous les passionnés du pays» selon Traceur Gasy, initiateur de l’évènement. Avant la festivité en plein centre-ville, une équipe de Traceurs Gasy avec les pratiquants de la discipline sera présente dans plusieurs endroits dans la capitale du 17 au 20 juillet pour animer des ateliers de parkour et effectuer des démonstrations. Le point culminant du festival se déroule du 21 au 23 juillet avec l’organisation du premier championnat de Madagascar de la discipline. Outre le parkour, le public pourra aussi y apprécier d’autres animations et démonstrations comme le cirque, le foot freestyle, la danse, le streetworkout, le tricking, la capoeira… et bien d’autres encore.