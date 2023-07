Milan Kundera (1929-2023)

Ce fut un coup de froid qui a accentué la fraîcheur déjà écrasante de l’hiver : Milan Kundera est mort. Une nouvelle qui était comme un nuage imposant qui a assombri le monde de la littérature, dans lequel Kundera, malgré sa discrétion légendaire, peut prétendre à une place d’honneur dans le banquet des grands écrivains. Son parcours terrestre s’achève, mais la vie de son œuvre est promise à une immortalité dans le ciel des étoiles de la constellation littéraire. Si les mots étaient capables de sentiments, son écriture leur manquerait, car il a su les employer au service du roman et de la philosophie qui imprègne les fictions qu’il a créées, des histoires qui ouvrent l’esprit à des interrogations existentielles occultées par le kitsch. Dans notre monde submergé par le kitsch, par les rêves qu’on nous vend, les réflexions qui parsèment les romans de Kundera sont toujours d’une pertinence qui peut aisément toucher différents destinataires. Il est toujours une voix qu’on peut entendre dans notre environnement déguisé par le kitsch, cette tendance à voiler, par des beautés superficielles et éphémères qui frisent le vulgaire, les immondices qui exacerbent continuellement la puanteur du monde. Les écrits de Kundera peuvent encore exprimer leur force qui s’émancipe de cette censure qui ne laisse pas éclater l’inexprimable vérité que renferme les imperfections du monde niées par le kitsch. Et on peut toujours méditer sur les pensées ontologiques qui s’épanouissent dans ses romans. « Le roman qui ne découvre pas une portion jusqu’alors inconnue de l’existence est immoral», écrit-il dans L’Art du roman (1986).

L’Insoutenable Légèreté de l’être (1982) est sûrement le plus connu des déploiements de la prose kunderienne, générée par une écriture dense et élégante d’une précision mathématique et qui excelle dans cette combinaison des éléments narratifs et des méditations philosophiques. C’est dans ces pages, qui donnent le vertige, qu’apparaissent tant de questions qui remettent en cause l’apparente simplicité de l’homme, véhiculée par le kitsch. La pesanteur s’empare alors des personnages : Tomas est perdu entre l’amour et la pitié quand il est question de définir sa relation avec Tereza. Cette dernière va être envahie par l’angoisse devant l’incertitude de son identité : est-elle le corps qu’elle contemple dans le miroir ou une « âme » ? Mais d’autres “ego expérimentaux” donnent les titres laconiques des autres romans (La Plaisanterie (1967), L’immortalité (1990), La lenteur (1995), L’identité (1998), L’ignorance (2000), …) dans lesquels s’incrustent aussi les passages destructeurs qui dévastent les illusions créées par le kitsch. Dans La vie est ailleurs (1969), l’idéal, incarné par les idylles lyriques, est anéanti. Quoi de mieux que les romans de Kundera pour ouvrir nos yeux sur la complexité de la vie que le kitsch a cachée sous la fausse couverture de la simplicité qui nous a inculqué la foi en l’innocence qui n’est probablement qu’une chimère. Milan Kundera est mort. Mais il a laissé à la postérité une œuvre immense et avec elle, ses grandes interrogations philosophiques qui peuvent toujours mettre en ébullition les esprits qui sont pris dans les dédales de la quête de sens.