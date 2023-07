MIHAVA TOUR ANTANANARIVO – Une vague jaune débarque dans la capitale

Samedi dernier, l’amphithéâtre de l’ISTS Mandrimena Andoharanofotsy a été noir de monde, ou devrait-on dire une déferlante jaune avec le « Mihaino antsika vahoaka » ou MIHAVA tour qui arrive dans la capitale pour la première fois avec à la tête, Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara I et candidat potentiel à la magistrature suprême de Madagascar. Un grand symposium était au programme et des partisans du parlementaire du Sud sont venus des quatre coins de l’île pour assister à ce rassemblement et surtout pour supporter Siteny Randrianasoloniaiko. Même sans avoir fait une déclaration officielle, l’opinion publique s’attend à une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de Siteny Randrianasoloniaiko avec ce qui se passe actuellement. Effectivement, depuis quelque temps, le député de Toliara I multiplie les sorties médiatiques et les rassemblements populaires. Il est même allé à l’étranger pour se concerter avec la diaspora malgache. Les dernières semaines, les acteurs politiques majeurs se sont tous faits remarquer par diverses sorties médiatiques. Mais ce Mihava tour Antananarivo pourrait être considéré comme une autre démonstration de force de la part d’un potentiel candidat ou d’un candidat déclaré à la présidence. Il y avait tout d’abord le congrès national du TIM à Tanjombato, vers la fin du mois de juin. Et ce weekend, les choses s’accélèrent avec le déplacement du président de la République à Sainte-Marie, le rassemblement des HVM à Andraharo et donc ce premier Mihava tour Antananarivo à Andoharanofotsy. Dans un contexte officieux, on pourrait dire que la course à la présidentielle est d’ores et déjà lancée, surtout après la publication des dates des scrutins, de la caution des candidats et l’appel aux électeurs.