LITTÉRATURE – Angolam-pitia éveille l’amour de la lecture

Raymond Rampanana dit Riadiana, vient de publier son premier livre intitulé «Angolam-pitia». Ce recueil de poésie captivant présente 93 œuvres qui explorent les thèmes de l’amour entre deux personnes et de l’amour familial. Sans collaboration avec d’autres auteurs, Riadiana exprime fièrement sa singularité artistique. «Avant de se lancer en solo avec Angolam-pitia, j’ai travaillé en étroite collaboration avec plusieurs écrivains talentueux. Des ouvrages tels que Tontolo Isainana avec Sandratra, Soitrafo avec Haingo, et Kolosoratra avec Ranoë m’ont permis d’explorer différentes facettes de mon art. Ces collaborations ont sans aucun doute enrichi mon expérience et ont jeté les bases de ma créativité indépendante», confirme Riadiana. Dans sa quête de perfection poétique, cet écrivain cherche à se spécialiser dans le style poétique «sonnet». Son idole, Dox, poète renommé de l’époque, a été sa principale source d’inspiration. Le talent indéniable de Riadiana a été récompensé par plusieurs prix littéraires prestigieux. En 1995, il a triomphé au concours «Ranto 95», tandis qu’en 1990, il a remporté le prix d’un autre concours organisé par Stelarim. À noter que ce livre espère captiver et éveiller l’amour pour la lecture chez les jeunes.