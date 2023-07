FOOTBALL – TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Fosa écarte FC Rouge dans la souffrance

Huit clubs OPL valident leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Mada­gascar. La logique a été respectée en huitièmes de finale ce week-end. Que des clubs OPL en quarts. Huit sur les dix clubs OPL en lice aux huitièmes de finale de la Coupe de Mada­­gascar ce week-end poursuivent l’aventure en quarts de finale. Le club champion national en titre, Fosa Juniors FC s’est imposé dans la douleur face au FC Rouge, un club d’Analamanga samedi à Ambohidratrimo. Les deux équipes se sont neutralisées un partout à la fin du temps règlementaire. Sans pression, FC Rouge tombeur de l’Uscafoot en seizième de finale, a imposé son jeu dès l’entame de la rencontre. Les Félins ont réagi, le défenseur central, Jeannot a ouvert la marque à la 24e minute. Au retour des vestiaires, les Rouges ont passé à l’offensive et Eric dit Dadamanga a inscrit le but de l’égalisation à la 47e minute. Déterminé, le club d’Analamanga a poursuivi sa pression et a dominé le match. Fosa a joué à dix après l’expulsion de son milieu droit Xavier (71e). Le score est resté inchangé au terme du temps réglementaire. Un autre élément du Fosa, son milieu gauche, Vévé Aristide a été lui aussi expulsé à la 95e minute mais les protégés du coach Franck Rajaona­risamba ont su profiter l’erreur en défense du FC Rouge et Andry a signé le but de la victoire en prolongation (105e). «Les matches en coupe sont toujours difficiles. Nous avons essayé aussi d’aligner des joueurs qui manquent de matches. Le plus important est d’avoir gagné le match. Nous avions dû assurer la ligne défensive après l’expulsion de nos deux éléments pour garder l’avantage» confie Franck Rajaonarisamba. «La fatigue a pesé en prolongation. On manque d’endurance. Les deux équipes se connaissent bien car nous nous sommes affrontés il n’y pas longtemps en match amical et nous étions battus 0 à 1» reconnait l’entraîneur du FC Rouge, Jimmy Randafison.

Logique respectée

À sens unique, Elgeco Plus a disposé sèchement sur sa pelouse le FC Mahavatsy Analanjirofo au By-Pass samedi, 3 buts à rien. Le score a été encore nul et vierge à la pause. Outre les nombreuses occasions ratées du club vainqueur de la Coupe, les artisans de trois buts sont entre autres Doddy, Ernest et Onja Patrick. Deux autres clubs OPL ont eux aussi validé leur ticket à domicile et sans complexe samedi. Le club vice-champion national, AS Fanalamanga a laminé Kakambary Analan­jirofo par 7 buts à 1 au stade de Barikadimy à Toamasina. À Antsirabe, Disciples FC a défait par 4 à 3 l’ASJM Androy. Quatre autres clubs OPL ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe hier. Eliminé en demi-finale de l’OPL, Ajesaia a assuré sa victoire en battant 1 à 0 une autre formation de l’OPL, Dato FC à Ambohidra­trimo. CFFA, club champion national en 2022, éliminé précocement en début des Play-offs s’est imposé 2 à 0 contre EFFCA MI 20 FC Anala­manga sur la même pelouse d’Ambohidratrimo. S.R. A Carion, Mama FC a défait l’AS Comato Atsimo-Andrefana par 3 à 1. Et à Mahajanga, le club champion Pro D2 la précédente saison, ASA Nosy be a confirmé sa suprématie face à Tsaramandroso Formation sur son terrain au stade Rabemananjara. La date des quarts de finale reste à confirmer car nombreux joueurs de ces clubs qualifiés sont appelés en présélection en vue des jeux des Iles dont le regroupement débute ce lundi.