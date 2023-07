FOOTBALL – AMICAL – Les Barea joueront contre les Mahorais à Mahajanga

La présélection procèdera au regroupement dans la capitale à partir de ce lundi. Les Barea affronteront en match amical les Mahorais le 30 juillet à Mahajanga.

Coup d’envoi du rassemblement. Les Barea entameront leur regroupement ce lundi dans la capitale en attendant l’arrivée des expatriés en vue de la préparation aux Jeux des îles. «Le déplacement de la présélection à Mahajanga prévu hier a dû être reporté compte tenu que beaucoup de joueurs jouent encore la Coupe de Madagascar. Par conséquent, nous allons lancer le regroupement à Anta­na­narivo» explique le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. Concernant le match amical, «les Mahorais arriveront le 21 juillet pour jouer le match contre les Barea programmé le dimanche 30 juillet au stade Rabemananjara à Mahajanga» a évoqué le Commissaire divisionnaire de police Lebiria Rifin Tolojara, du comité d’organi­sation du jubilé d’Ahmad, ancien président de la Caf et de la fédération malgache de football. Les Barea devraient rallier la ville des fleurs le 23 juillet. Quant aux expatriés, El Hadary Raheriniaina Ylan Clovis, le milieu du club seychellois St Michel United est déjà au pays. «Ceux qui jouent à La Réunion ne seront disponibles que vers le mois d’août. Le défenseur de Sainte Suzane, Théodin Roger Ramanjary a confirmé qu’il sera libéré le 7 août. Les quatre autres restent à confirmer suivant la trêve à la ligue réunionnaise» confie le DTN.

Défi

Le jubilé d’Ahmad s’éta­lera sur deux jours. «Un dîner dansant est programmé le samedi 29 juillet et la festivité sera bouclée en beauté par cent coups de feu d’artifices probablement au bord de la mer dans la soirée du dimanche après la remise des trophées» évoque le res­ponsable de l’organisation. Les Barea projetteront également de jouer un autre match amical contre la sélection majungaise, peut-être le Fosa Juniors FC renforcé, mais tout est encore en cours de négociation. Récupérer la médaille d’or des Jeux sera un défi pour le coach Romuald Rakotondrabe dit Roro qui a échoué en phase éliminatoire, à la tête de la sélection, lors des derniers Jeux des Iles à Maurice en 2019. La Grande Ile a remporté pour la dernière fois l’or il y a vingt ans, en 1993 aux Seychelles. La Grande Ile s’est contentée de la médaille de bronze en 2015 à La Réunion, éliminée en phase de groupe en 2011 aux Seychelles et en 2003 à Maurice. À domicile, Mada­gascar s’est incliné en finale devant La Réunion au stade de Mahamasina en 2007. En 1998, les Scorpions de Mada­gascar se sont contentés éga­lement de la médaille d’argent, battus par la même sélection de la Petite Ile. Rôrô et ses pro­tégés n’auront plus que quarante jours pour tout préparer et renouer avec le sacre.