ÉLECTRIFICATION RURALE – Une centrale solaire pour Ambohitromby-Ankazobe

Reprenant ses descentes dans les collectivités territoriales, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a été, samedi dernier dans la commune rurale d’Ambohitromby dans le district d’Ankazobe. Cette fois-ci, sa mission était d’inaugurer une centrale solaire. Il s’agit en fait de la continuation de la coopération avec la société Solar Plexus qui est basée à La Réunion et qui produit de l’électricité à partir de l’énergie solaire convertie en stockage d’énergie afin que tout le monde puisse l’utiliser. Pour rappel, Herimanana Razafimahefa s’était rendu à La Réunion en février dernier. Une visite au cours de laquelle il avait rencontré les responsables de cette société. Les deux parties avaient alors échangé sur les moyens et possibilités de développer cette production d’électricité à Madagascar. C’est donc chose faite actuellement avec la mise en place de cette centrale solaire à Ambohitromby. Lors de cette inauguration, le président Razafimahefa a été accompagné de plusieurs autres hautes personnalités parmi lesquelles le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures Solo Ansriamanmpisoa, le président de la société Solar Plexus Alain Orriols et son directeur général Nicolas Namy, ainsi que le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Réunion, Bernard Picardo. Il a été indiqué au cours de cette cérémonie que la manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement du président de la République relatif à l’ « Énergie pour tous » et qu’aucun district (ou commune) ne sera oublié. Cette centrale d’Ambohitromby durera jusqu’à 25 ans et permettra aux ménages d’avoir de l’électricité pour leurs télévisions et radio et de recharger les téléphones portables.