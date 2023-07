BASKETBALL-CHAMPIONNAT U14 – MB2ALL et COSFA se démarquent

Le championnat de Madagascar de basketball de la catégorie U14 entre dans sa troisième journée à partir de ce jour sur les terrains de basketball au stade Barea Mahamasina. La cérémonie d’ouverture de ce championnat national U14 qui s’étalera du 15 au 23 juillet prochain a été faite dimanche dans l’après-midi. C’était une occasion pour le président de la ligue régionale de basketball d’Anala­manga (Lrbba) Heriniaina Ravelo Andriatsima de féliciter les joueurs et joueuses, parents et dirigeants des clubs, de leur investissement de leur présence à Analamanga durant ce championnat national. Lors de sa prise de parole, il a expliqué que « la Ligue régivuale de basketball d’Analamanga est contente d’héberger le championnat national ici à Analamanga. Vous voir venus très nombreux issus de 17 ligues régionales montre que le basketball à Madagascar est vivant et j’espère que cela va encore continuer pour la catégorie d’âge U16. Je tiens à remercier ici la coopération avec le BIANCO», le ministère de l’éducation nationale, la fédération malgache du basketball, le Secrétaire d’Etat chargé des Nouvelles villes et de l’Habitat auprès de la Présidence de la République de Madagascar.

Brigade anti falsification

Et Heriniaina Ravelo Andriatsima de continuer : « Nous n’acceptons jamais la fraude sur l’âge de nos joueurs durant ce championnat national car cela n’apportera rien de bon pour le basketball malgache. Pour lutter contre cette fraude, une brigade anti falsification a été constituée et gare à ceux qui soient tenté pour cette mauvaise pratique. Des mesures très sévères seront prises. Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons la bienvenue et bon championnat à tous ». Lors de la première journée de cette joute nationale jouée le samedi, les grandes équipes de la capitale avec quelques clubs issus des autres régions ont annoncé la couleur en montrant leur force, leur domination au fil des rencontres. Chez les filles, MB2ALL Analamanga a enregistré sa deuxième victoire en autant de rencontres. Après avoir surclassé ASBM Fitovinany sur le score de 23-11 samedi, il a battu Phoenix sur le score de 20-14 hier tandis que l’ASCUT Atsinanana a battu ALSI sur le score de 31-17. LUCADRO Analamanga a enregistré sa deuxième victoire et s’est imposé sur le score de 40-27 devant Fandrefiala Analamanga. L’ASSM Analamanga a dominé SEPA sur le score de 44-24. Chez les garçons, COSFA Analamanga s’est imposé sur le score de 37-20 devant ATS Amoron’i Mania tandis que BC Est a dominé ALSI Amoron’i Mania sur le score de 70-22.