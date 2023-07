BACCALAURÉAT – « Les épreuves devraient se dérouler normalement »

Les épreuves de l’examen du baccalauréat général débutent, ce jour. Malgré quelques soucis d’organisation, la direction des examens nationaux assure le bon déroulement des épreuves.

Le recrutement des surveillants à l’examen du baccalauréat se poursuivait, ce weekend, pour combler le gap dans la province d’Antananarivo, en cette session 2023. En ce jour J de l’examen, tout devrait être fin prêt au niveau des centres d’examen. La direction des examens nationaux a, en tout cas, tenu à rassurer les candidats inscrits, dans la province d’Antananarivo. « Les épreuves devraient se dérouler, normalement », réagit le directeur des examens nationaux, le Dr Harinaivo Hajasoa Ralaivao, ce weekend, face aux inquiétudes des candidats sur le manque d’effectif des vacataires. « Des mesures préventives ont été prises, en cas d’insuffisance de surveillants. Le personnel des établissements scolaires publics sera réquisitionné », enchaine la source. Des centaines de vacataires ont annoncé qu’ils ne participeront pas à cet examen cette année. Ils sont démotivés par le non-paiement des arriérés de vacations.

Le doyen a 68 ans

Surveillants suffisants ou pas, les épreuves de l’examen du baccalauréat général débutent ce jour. Deux cent quinze mille six cent trente candidats sont attendus dans les cent soixante-quatre centres d’examen et les quatre cent dix établissements scolaires, dans lesquels vont se dérouler les épreuves dans les six provinces. Le plus jeune candidat est âgé de 10 ans, et le doyen, de 68 ans. Près de cent cinquante mille candidats ont choisi les séries littéraires, à savoir, les séries A1, A2 et la série L. Près de quarante mille candidats se sont inscrits aux séries Scientifiques, dont les séries D, C et la série S. Seulement neuf mille quatre cents ont choisi la nouvelle série Organisation- Société-Economie (OSE). Et dix mille six cents pour le baccalauréat technique. Le baccalauréat technique se déroule durant la semaine du 24 juillet.

Des propositions de sujets et de corrigés

Les propositions de sujets d’examen et de corrigés affluent sur les réseaux sociaux, à l’approche des épreuves. Les personnes derrière les comptes Facebook qui proposent ces sujets affirment que ce sont des vrais sujets qu’elles offrent, en contrepartie d’une modique somme de 10 000 ariary pour les matières de base, de 15 000 ariary pour toutes les matières et de 20 000 ariary pour les corrigés. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique considère ces offres comme de l’escroquerie et affirme la sécurisation des sujets d’examen. Il a saisi la gendarmerie, pour appréhender les personnes derrière ces escroqueries.