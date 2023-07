ANOSIALA – Un mastodonte broie deux motards

Un tragique accident s’est produit en pleine ligne droite, sur la route nationale 4, à Manakambahiny-Anosiala, du district d’Ambohidratrimo, samedi vers 16h30. Deux pères de famille, âgés de 41 ans et 53 ans, chacun au guidon de sa propre moto, y ont laissé la vie. L’un habitait à Soavimasoandro, l’autre à Analamahitsy. Le drame implique un gros bus assurant le transport du personnel d’une société. Ce mastodonte se dirigeait vers Mahitsy quand il a renversé les deux-roues arrivant de sens inverse. La moto du quadragénaire était une KTM Duke 200. Celle de l’autre défunt était une Kymco Racing King, selon le rapport des faits de la gendarmerie nationale. Les gendarmes, responsables du secteur, ont rapidement rejoint les lieux dès qu’ils ont reçu l’alerte. Malheureusement, aucune tentative de réanimation n’a pu être faite, car les victimes étaient décédées sur place, d’après eux. Leurs motos n’étaient plus qu’un tas de ferrailles. Les gendarmes ont noté imprudence et négligence du chauffeur comme étant à l’origine de la collision. Il est retenu en garde à vue.