AMBATOMIRAHAVAVY – Une bande abat un adjudant-chef

L’adjudant-chef Christian Raboba a été tué à bout portant chez lui, à Antsahabe-Ambatomirahavavy, samedi. Deux suspects ont été capturés dans le cadre de l’enquête.

Le sang a coulé, samedi, au domicile d’un gendarme, identifié comme Christian Raboba, à Antsahabe-Ambatomirahavavy. Ce chef de famille, un adjudant-chef en service au commandement des écoles et des formations de la gendarmerie nationale, a été abattu à bout portant. Vers 18h30, trois malfaiteurs équipés d’une arme de fabrication locale ont pénétré de force dans la maison du gendarme principal hors classe. Ils n’ont pas pris la peine de cacher leur visage. Une fois à l’intérieur, ils auraient déclaré qu’ils ont été envoyés assassiner le gendarme, d’après les bribes de renseignement recueillies. Puis, ils ont ouvert le feu sur lui et attaché sa femme et leurs enfants. Le commandant de brigade d’Ambatomirahavavy avec six de ses hommes et deux du poste fixe de Manarintsoa ont rallié les lieux du crime dès la première alerte. En même temps, le commandant de compagnie d’Arivonimamo a débarqué avec six gendarmes pour les renforcer.

Arrestation

Dans la même soirée, d’autres unités en 4×4 dirigées par des officiers supérieurs issus de la circonscription inter-régionale de la gendarmerie d’Antananarivo, du groupement d’Analamanga et d’Itasy, et de la section de recherches criminelles de Fiadanana sont arrivées. Un médecin du centre de santé de base, niveau II, d’Ambato­mirahavavy a réalisé le constat avec eux. Ils ont récupéré une douille sur place. D’après les informations disponibles, les criminels ont emporté trois téléphones dont un Android de marque Meizu, une bague en or et une somme de soixante mille ariary. Les postes environnants ont été mobilisés pour quadriller la zone car ils devaient toujours être dans les parages, selon l’hypothèse avancée par les officiers. L’opération de ratissage a conduit à l’arrestation de deux habitants d’Antsahabe Ampitasimo, de la commune rurale d’Andranomiely-Arivonimamo. Ces suspects ont 23 et 65 ans. Ils ont immédiatement été embarqués dans le 4×4 de l’État-major mixte opérationnel pour être cuisinés. Le corps sans vie du défunt a été transporté à la morgue après l’examen sur la scène du crime par le médecin. Le département de Fiadanana, saisi de l’enquête, et toutes les unités poursuivent la collecte de renseignements pour élucider l’affaire.