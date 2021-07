Le 14 juillet, fête nationale française, cuvée 2021, fut célébrée en grande pompe à Paris, et en version réduite à la Résidence de France à Antananarivo. Contexte du moment oblige. Mais pas exclusivement sanitaire, murmure-t-on. En effet le coronavirus a bon dos, car en dépit du langage diplomatique convenu, les relations entre la France et Madagascar ne seraient pas actuellement « au beau fixe » et c’est un euphémisme. Mais pour tenter de dédramatiser la situation, on se rabat toujours sur l’histoire d’un vieux couple qui finit toujours par trouver une issue heureuse à ses grands et petits problèmes…

À l’issue du somptueux défilé militaire sur « les Champs » (Elysées), la Marseillaise fut entonnée une dernière fois par un groupe de jeunes, qui se voulait être l’illustration d’une France multiraciale, pluriculturelle mais unie et réunie sous la bannière de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Une Marseillaise un peu « triturée » dans tous les sens, ont observé, l’air plutôt pincé, quelques traditionnalistes purs et durs, farouches gardiens du temple, qui veillent toujours au grain, en matière d’orthodoxie en toute chose …

La Marseillaise et nous?

Depuis l’officialisation et l’intensification de nos relations avec la France, surtout vers la fin du XIXème siècle, la Marseillaise a ponctué quelques « temps forts » de notre Histoire. Pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, pour le pire…

Après la reddition d’Antananarivo, le 30 Septembre 1895, suite à l’assaut du corps expéditionnaire français commandé par le général Duchesne, la monarchie moribonde, en sursis en quelque sorte, tentait encore de s’illusionner sur son sort … C’est ainsi que Ranavalona III n’a pas hésité à présider la prise d’armes sur la place d’Andohalo, le 14 juillet 1896, en écoutant les accents de la Marseillaise en prélude à la parade militaire. Normal, car c’était à l’occasion de la fête nationale française, quoique … Ce qui l’était beaucoup moins, c’était à l’occasion du 28 septembre de la même année. Le Général Gallieni, fraichement débarqué à Madagascar pour faire appliquer la loi d’annexion du 6 août 1896, en qualité de Gouverneur Général de la nouvelle colonie, exigea que Ranavalona III, « désormais sujet de la France », vînt le saluer en premier à la Résidence (l’actuel Palais d’Ambohitsorohitra inauguré le 14 juillet 1892). Et la souveraine s’exécuta. En tenue d’apparat, la poitrine barrée du grand cordon de la légion d’honneur, et précédée d’un grand drapeau français, elle fut accueillie dans la cour d’honneur du Palais aux accents de la Marseillaise, alors que souveraine encore en exercice sur les terres de son Royaume, elle aurait dûe être saluée aussi, et surtout, par l’hymne royal « Arahaba ry Mpanjaka Malalanay » (Salut ô notre Reine bien-aimée!).

Et le souffle du destin tourna les pages de l’histoire: 28 Février 1897; de sa propre autorité, sans se référer préalablement à Paris, Gallieni abolit la Monarchie. Ranavalona III part pour l’exil. Le pavillon royal blanc et rouge, frappé de la couronne royale avec les initiales RM (pour Ranavalonamanjaka) est aussitôt descendu du toit de Manjakamiadama, pour être remplacé par le drapeau français. « La France est désormais la seule souveraine à Madagascar ».

Peu après, l’insurrection des « Menalamba » opposa une résistance farouche au pouvoir des colonisateurs. Mais ces combats d’arrière-garde ne firent pas long feu, et peu à peu, les grands chefs « Menalamba » déposèrent les armes et se sont soumis. Soumissions publiques, savamment mises en scène par Gallieni dans la cour du Palais de Manjakamiadana, et destinées à frapper les esprits:

– Rabezavana et Rainibetsimisaraka le 31 mai 1897

– Rabozaka le 4 mars 1898 Quand ils ont mis genoux à terre, retentirent les accents de la Marseillaise.

Changeons à présent de partition: 29 Avril 1931 « ICI Radio Tananarive! ». Cette toute première émission radio à Madagascar fut-elle précédée par la Marseillaise? Les archives sont muettes à ce sujet, mais on peut logiquement le penser. Les années passèrent et voici que sonne le glas funèbre des « évènements de 47 » avec le souvenir du tragique wagon de Moramanga, gravé en lettres de feu et de sang dans la mémoire collective de tout un peuple. Est-il besoin de rappeler les faits? 5 mai 1947: dans un wagon à bestiaux, venant d’Ambatosoratra et d’Ambatondrazaka, 165 prisonniers « coupables de rébellion contre le pouvoir colonial » furent sauvagement mitraillés dans ce sinistre wagon, stationné en gare de Moramanga. Le 8 mai, quelques survivants demandèrent grâce, mais en vain. Pour tenter d’attendrir leurs bourreaux, ils ont entonné la Marseillaise!… Jamais l’étendard bleu, blanc rouge n’a été aussi SANGLANT. Mais le sang qui a ABREUVE le wagon n’était pas IMPUR! Loin s’en faut !…

Une notre d’espoir pour clore définitivement notre « évocation: 22 Août 1958. Dans un stade de Mahamasina archicomble, le Général de Gaulle prononça ces phases désormais historiques: « Demain vous serez à nouveau un État, comme vous l’étiez lorsque le Palais de vos Rois était habité ». Et l’allocution de l’Homme du 18 juin fut précédée par une vibrante la Marseillaise.

Le retour de l’Indépendance était proche. Et bientôt à la Grande Ile, pourra clamer haut et fort: « LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ ! »