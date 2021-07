Examen national – Les vacataires non fonctionnaires payés

Le calme est revenu au Centre national de production de matériels didactiques (Cnapmad) à Ankorondrano, hier. La veille, les vacataires non fonctionnaires qui participent à l’impression et à la mise sous-pli des sujets et des feuilles d’examen ont manifesté, pour réclamer leurs vacations impayées depuis 2020. Le ministère de l’Éducation nationale a payé, hier, les vacations de cent deux vacataires non fonctionnaires.

Le paiement des vacations des agents du ministère de l’Éducation nationale qui participent aux examens du CEPE et du BEPC serait, également, en cours.

Le ministère de l’Éduca­tion nationale affirme que tout est fin prêt pour l’examen du BEPC qui se tient, du 19 au 22 juillet. Les sujets d’examen sont arrivés au niveau de tous les centres d’examen. La ministre de l’Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala a souhaité la réussite aux trois-cent vingt-cinq mille candidats qui se sont inscrits à cet examen, dans tout Madagascar. Elle a encouragé, spécialement, les vingt sept candidats en situation de handicap.