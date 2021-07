Action sociale – Antagnamitaragna accède à l’eau potable

Des habitants d’Antagna­mitaragna, à Antsiranana, boivent, désormais de l’eau potable. Un forage solaire a été construit dans cette commune, grâce au partenariat de la commune, avec l’entreprise Enelec, filiale du groupe Filatex, implantée dans cette ville de la région de Diana. Plus de deux mille personnes auront accès à l’eau, grâce à cette infrastructure.

C’est une aubaine pour les habitants de cette commune rurale, qui pendant longtemps, ont puisé l’eau à la rivière des Caïmans. Le réseau de la JIRAMA n’y est pas encore accessible. Des maladies diarrhéiques et parasitaires seront évitées, grâce à l’implantation de cette infrastructure. Avec cette action, l’entreprise

Enelec contribue aux objectifs de l’État, d’augmenter à 60% les populations qui ont accès à l’eau potable, d’ici 2023. Enelec contribue, également, à la lutte contre le paludisme en milieu hospitalier. Elle enchaîne sa campagne de dotation en moustiquaires des centres hospitaliers dans les villes d’implantation de l’entreprise, en dotant l’hôpital Be d’Antsiranana, de cent quarante-sept moustiquaires, destinés aux cent quarante-sept lits de l’hôpital, dont ceux des médecins de garde.

Le paludisme fait des victimes au Nord de l’île, et parmi les patients hospitalisés dans cet hôpital, se trouvent des personnes atteintes d’une forme assez sévère de la maladie. Ce n’est pas sa première action dans cet hôpital. Il lui a prêté un groupe électrogène, depuis le pic de l’épidémie de coronavirus, pour assurer la prise en charge des patients qui développent la forme grave, notamment. Cette filiale du groupe Filatex a fait, aussi, don de cent soixante packs d’eau minérale à l’hôpital en collaboration avec la société Albaco.

Cette entreprise a mené des actions à Antsiranana, dans le but de contribuer à l’amélioration de trois secteurs, à savoir, l’adduction en eau potable, la santé et le sport. Il a fait don de vingt-cinq ensembles de maillots, de vingt paires de chaussettes et de vingt ballons à la ligue de rugby d’Antsiranana pour appuyer les joueurs et contribuer à l’amélioration de leurs performances.