Tourisme – La prise en charge du chômage technique revendiquée

Une nouvelle demande est formulée par la Confédé­ration du Tourisme de Mada­gascar (CTM). Elle s’adresse directement au président de l a République et au ministre du Tourisme, des transports et de la météorologie. La prise en charge du chômage technique pour trois mois par l’État figure parmi les réclamations, cette fois-ci, plus précises. « 40 000 salariés sont presque sans emploi et à la veille du chômage technique complet » rapporte la lettre.

Par ailleurs, la CTM demande l’annulation de la collecte de toutes les obligations fiscales, IR, IRSA, IS, TVA, sans pénalité pour l’exercice 2020 et cela jusqu’à l’ouverture de l’espace aérien. Outre la sollicitation de suspension des charges sociales et patronales, CNAPS, FMFP, OSTIE…, le gel des loyers pour trois mois est également demandé.

Enfin, Patrice Raoul, président de la CTM rappelle aux destinataires de la lettre envoyée le 14 juillet dernier que « le secteur est totalement sinistré malgré les mesures et décisions que vous avez prises pour venir en aide au secteur privé. Après la mise en chômage technique partiel, l’épura­tion des congés, la mise en demi-salaire et mi-temps des salaires, les employeurs n’ont plus le moyen de subvenir au paiement de leurs charges ». Le Tourisme poursuit sans relâche sa demande de réponse sectorielle, expliquée comme vitale et urgente.