Petites mines – Les acheteurs de saphir quittent Ilakaka

La conjoncture n’est pas du tout favorable aux acheteurs de saphir, constitués principalement de Pakistanais. Ilakaka est actuellement déserté par ceux qui font tourner les activités économiques corollaires au plus grand gisement de saphir à ciel ouvert du monde. « La centaine de shops que compte llakaka sont fermées. Seuls ceux qu’on appelle les petits acheteurs tiennent encore quelques boutiques, pas plus de dix à mon constat. Ce sont en majeure partie des acheteurs malgaches qui travaillent pour les Pakistanais», rapporte un habitant.

Le coût des pierres diffère de celui d’avant la pandémie. Les exploitants miniers, ceux qui vont loin dans les carrières, déplorent cette chute de prix. Une pierre précieuse évaluée à 30 millions d’ariary, par exemple, entre autres ne vaudrait plus actuellement que huit millions d’ariary. « Les autres commerces se retrouvent en difficulté puisque les miniers locaux n’ont plus assez de moyens, étant donné que les représentants des Pakistanais n’achètent pas toutes les pierres précieuses recueillies. Les restaurants qui ont l’habitude de recevoir des centaines de passagers en taxi-brousse sont quasi abandonnés. Une insécurité galopante est constatée, avec des magasins et des foyers dévalisés presque tous les jours », raconte encore la source.