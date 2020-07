Personnalité – Lanto Rasoloelison hospitalisé

Un énième ex-ministre infecté par la Covid-19. Il s’agit de Lanto Rasoloelison, ancien ministre de l’Énergie et des hydrocarbures et ancien ministre des Finances et du budget. « Je n’arrêtais pas de tousser. Un professeur m’a prescrit un scanner de la cage thoracique, en urgence. Cet examen a révélé que mes poumons sont atteints. J’ai été hospitalisé, dimanche. Si je n’étais pas pris en charge à temps, si les traitements ont été retardés de seulement une demi-journée, cela aurait été fatale», témoigne-t-il. Il n’a pas passé le test de dépistage de Covid-19, mais tous les symptômes auraient affirmé qu’il est porteur du virus. Il est traité avec un protocole de soin du coronavirus.

Lanto Rasoloelison est sous-oxygène, depuis le weekend dernier. Son état s’est amélioré, selon son témoignage. « La rémission complète prendra encore un peu de temps », rajoute-t-il.

Il est le troisième ministre de Hery Rajaonarimampianina à avoir été affecté par le virus de Covid-19. L’ancien ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo est le premier à en avoir parlé. Paul Rabary, ministre de l’Education nationale s’en est sorti avec des séquelles. Le virus a affecté son oreille droite.