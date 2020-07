Pandémie mortelle – Les décès liés au coronavirus prolifèrent

Trente-trois morts du coronavirus sont enregistrés depuis le début de ce mois. Parmi les dix décès annoncés hier se trouve un homme déjà enterré à Antsiranana samedi dernier.

Des retards dans la comptabilisation des décès liés au coronavirus ont été remarqués alors que la pandémie ne cesse de poursuivre ses ravages. Dix morts ont été annoncés hier dont un homme de quarante-neuf ans traité au centre hospitalier universitaire à Antsiranana. « L’enterrement a eu lieu samedi dernier dans un emplacement spécialement aménagé au cimetière de la ville. La Municipalité a été investie de la mission de mettre le corps sous terre, lequel n’ayant pas pu être remis à la famille », indique le maire d’Antsiranana, Jean Luc Désiré Djavojozara.

Dans cette ville à l’extrême Nord de l’île, neuf malades du coronavirus sont en traitement. À Antananarivo, le nombre de décès liés au coronavirus s’amplifie avec huit victimes parmi les dix rapportés hier par la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus. Un autre cas de décès est signalé dans la région Atsinanana dont le chef-lieu, Toamasina connaît une décroissance du nombre de contaminés découverts.

Dispersion de la charge virale

La grande majorité des régions compte des cas de coronavirus. Parmi les quatre-cent quatre-vingt quatre nouveaux porteurs de covid-19 signalés hier se trouvent quatre cent trente-trois habitants de la région Analamanga. Vingt contaminés ont été localisés dans la région Anosy, dans le sud de l’île. Huit sont dans la région Analanjirofo. Malgré la fermeture des limites de la région Analamanga où la contamination flambe de jour en jour, les nouveaux cas en régions se multiplient.

Dans la région Matsiatra Ambony, sept nouveaux cas positifs ont été révélés hier, deux dans la région Bongolava, cinq à Atsinanana, quatre dans le Betsiboka, trois dans l’Itasy et un à Atsimo-Andrefana. La hausse flagrante du nombre de patients en état grave inquiète. Au nombre de soixante-etun, ces malades en état grave sont hospitalisés en grande partie dans la capitale. Dans la ville d’Antsirabe, les neuf patients en état grave se sont remis et il n’en reste qu’un seul. Avec cent quarante-guéris découverts hier, le bilan de la lutte contre la pandémie devient de plus en plus mitigé. Centdouze parmi ces cas guéris ont suivi du traitement à domicile et la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana conseille aux gens « de suivre immédiatement du traitement contre le coronavirus dans l’attente des résultats de dépistage ».