Orientation professionnelle – Un nouveau système de mentorat en ligne

Le choix d’un parcours professionnel pose souvent problème aux jeunes. Un mentorat en ligne leur est proposé pour une meilleure orientation professionnelle.

Eviter l’accident de parcours. De jeunes universitaires, pour la plupart, ignorent ce qu’ils vont réellement exercer comme métier en marge de leurs parcours académiques. L’organisation HelpEd, leur propose le Professional carrer mentorship program (Procamp), un mentorat en ligne assuré par des professionnels, un programme ayant pour objectif d’améliorer l’accès des jeunes à une éducation de qualité.

« Le mentorat consiste à accompagner un jeune dans le choix de sa filière. Le mentor lui oriente, lui explique les démarches à suivre, les attitudes à adopter, ce qui l’attend au moment de la prise du premier poste. Toutes les étapes à franchir nécessitent alors une bonne préparation », expose pasteur Lalaina Rajaonah, mentor en théologie.

Ce mentor clarifie que dans son domaine, si un jeune reçoit l’« appel », croit que c’est sa vocation et il ne sait pas où se renseigner, le mentor l’oriente s’il désire intégrer le collège théologique ou la faculté de théologie.

Disciplines

Procamp travaille avec plusieurs professionnels et de haut niveau et des experts en diversifiant les disciplines et filières. Le mentorat se décline en deux parties dont le mentorat national et celui international. Le premier englobe les filières médecine, sciences marines et halieutiques, média et communication, gestion de projet, vocation pastorale, droit, agrobusiness, architecture, profession d’avocat, environnement et conservation, leadership civique et développement.

Le mentorat international regroupe l’architecture, l’entrepreneuriat, le leadership et le développement, la technologie et les produits numériques ainsi que la psychologie.

Le mentor et son mentoré s’engagent dans une discussion en ligne pendant trois mois, une relation qui permettra au mentoré de faire le bon choix dans l’atteinte de ses objectifs professionnels et pour accroître sa motivation.

Les jeunes intéressés auront jusqu’au 25 juillet pour s’inscrire en ligne en cliquant sur le lien proposé par Helped. Ils doivent avoir 18 ans et plus, disposer d’une connexion, être motivé pour parfaire le mentorat jusqu’à son terme, parler couramment le malgache et le français pour le mentorat national et l’anglais pour le mentorat international