Centre de santé de base – Les traitements de la Covid-19, bientôt épuisés

À peine le traitement du coronavirus dans les centres de santé de base (CSB) de la capitale lancé, que les médicaments seront bientôt épuisés. Ces CSB recevraient entre trente à cinquante patients par jours, depuis mardi, début du traitement de la Covid-19.

«À ce rythme, nous ne disposerons plus de médicaments, d’ici cinq jours », avance le médecin d’un CSB dans le district sanitaire d’Atsimondrano. Pour un CSB du district sanitaire d’Avaradrano, leur stock serait réduit à néant, dans une journée et demie, au plus tard.

« Fatigue, perte d’appétit, perte d’odorat, perte de goût, toux, états grippaux », tels seraient, en général, les symptômes que présentent les personnes qui viennent dans ces formations sanitaires. « Jusqu’ici, nous n’avons pas rencontré de cas grave », affirment trois médecins de trois hôpitaux différents. Chaque patient examiné reçoit gratuitement un lot de médicaments dont de la vitamine C, du magnésium, du paracétamol et du Covid-Organics. «Le traitement se fait selon les symptômes qui apparaissent au malade. S’il présente de la diarrhée ou des vomissements, nous lui prescrivons des médicaments adéquats qu’il doit acheter par ses propres moyens », explique un médecin.

Ces médecins rencontrent de la difficulté dans la classification des patients qui ont réellement besoin de ces médicaments offerts, gratuitement. «Nous ne pouvons pas vérifier s’ils ont réellement une perte du goût et de l’odorat, ni s’ils sentent réellement de la fatigue. Certains n’ont même pas ces symptômes mais font semblant d’être malades pour bénéficier de médicaments gratuits», supposent deux médecins.`

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, le Dr Lamina Arthur Rakotonjanabelo reconnaît que cette grande affluence dans les CSB n’était pas prévue. Il rassure, toutefois, qu’il n’y aura pas de problème dans le réapprovisionnement. « Nous pourrons faire cela dès la semaine prochaine. Nous avons du stock et d’autres médicaments vont encore arriver. Nous assurons la disponibilité constante de ce « package » médicament dans les formations sanitaires », indique-t-il. Des suivis devraient être effectués au niveau des CSB pour faire des mises au point. Vingt sept CSB, dont dix-huit dans la ville d’Antananarivo, cinq dans le district d’Avaradrano et quatre dans le district d’Atsimondrano, sont disponibles pour prendre en charge les personnes présentant les symptômes de la Covid-19.