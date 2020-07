Appui financier – 38 millions ariary pour les Orchidées blanches

L’interruption des activités au sein du centre socio-éducatif Les Orchidées blanches a un impact sur son fonctionnement parce que la crise sanitaire et économique se répercute sur les ressources financières qui diminuent. Pour y remédier, les responsables du centre a bénéficié d’un appui financier dans le cadre du projet Initiative d’Urgence Fanainga suite à une signature de contrat de partenariat d’un montant de 38 820 000 ariary. Le centre a déjà produit des livrets pour les parents et l’utilisation de ce fonds vont couvrir différents besoins vitaux à l’endroit du personnel d’encadrement et de sa famille, le soutien et l’accompagnement des parents via les appels téléphoniques, l’achat de matériel éducatif ainsi que la cantine.

Comme tous les autres établissements scolaires qui ferment leurs portes durant la période de confinement, ce centre spécialisé destiné aux personnes en situation de handicap a également suspendu les classes. Le centre a pu assurer son fonctionnement grâce aux manifestations de levées de fonds.