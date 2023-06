TRANSPORT AÉRIEN – airlink relance ses vols hebdomadaires

Les bonnes nouvelles se succèdent pour la compagnie Airlink qui a recommencé à desservir des vols entre Johannesburg et Antananarivo au début de l’année. À partir d’aujourd’hui, la compagnie Sud-africaine lance des vols quotidiens (Daily Flights) entre l’Afrique du Sud et Madagascar. Les moyens mis en place pour atteindre les sept vols hebdomadaires sont conséquents avec des Embraer E170 E-Jet avec 74 places ou encore des E-190 E-Jet de 98 sièges comme l’a annoncé Yasmina Nazaraly, responsable des ventes chez Rogers Aviation. Après presque 3 ans de hiatus aérien, la compagnie Airlink a recommencé à desservir progressivement la destination Johannesburg OR Tambo et Antananarivo Ivato au mois de janvier. Le régime est passé à 3 vols par semaine depuis le mois de février pour enfin arriver à ce résultat actuel de vols journaliers vers la Grande île. La compagnie privée n’a pas caché son intention de reprendre ses Daily Flights.