TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR – Mirija Andriantefihasina en finale

Le Malgache Mirija Andriantefihasina, qui participe actuellement au tournoi de tennis junior sur terre battue dans la capitale congolaise, Brazzaville, affrontera en finale l’Américain Juan Pablo Portilla Morales, tête de série numéro 2. C’est sans complexe qu’il a vaincu l’Indien Prakaash Sarran, tête de série numéro 6, en demi-finale du circuit ITF Junior J30 de Congo-Brazaville (12-17 juin) en 2 manches (6/4 6/4). Zarah Razafimahatratra, coach du jeune malgache, souligne que, jusqu’à maintenant, Mirija a fait un parcours extraordinaire. Dans ce dernier match de la finale, il n’a rien à perdre contre l’Américain d’origine colombienne qui est un joueur de terre battue. « Je lui conseille juste de continuer à jouer et à donner le meilleur de lui-même en continuant de se battre comme il a toujours fait dans tous ses matchs. » Zarah Razafimahatratra fait aussi remarquer: « L’Améri­cain de 17 ans est plus âgé que Mirija, et il a un jeu très solide et se déplace bien sur le court. Ce sera un match difficile, mais avec le mental de fer qu’il a, Mirija a toutes les chances et la capacité de gagner le titre. » Exempté du premier tour, Mirija Andriantefihasina a écarté sur sa route en 2 sets (6/2 6/2) le Congolais Eternité Kalonji. En quarts de finale, il a dû batailler ferme pour surclasser le Chinois Zhan Hang Ye en 2 manches (7/5 6/4). Pour sa finale contre l’Américain Juan Pablo Portilla Morales, Mirija Andriantefi­hasina a une stratégie: «Je vais essayer d’être consistant en m’appuyant sur mon service sans trop donner des points gratuits. L’Américain a un bon jeu des deux côtés. Je dois faire attention à son coup droit. »