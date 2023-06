Suspension de l’installation de fibre optique sur la RN2

Le ministère des Travaux publics ordonne l’arrêt des travaux d’installation de câble fibre optique d’un opérateur télépho­nique, sur la route natio­nale 2, entre Antananarivo et Toamasina, au mois de mai. Ils présentent un danger en labourant de très près la chaussée et les canaux d’évacuation. Ces travaux ont été sus­pendus depuis longtemps, car ils ne respectaient pas le cahier de charges. Ils ont repris les travaux, plus tard, sans l’accord des autorités.