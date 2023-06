SCIENCE ET ÉDUCATION – L’UNESCO va appuyer divers projets

Des projets pour la promotion de la science et de l’éducation. L’accès des élèves à des lycées publics de la commune de Manombo Sud et Ankililoake, du district de Toliara I va s’améliorer. Des femmes vont recevoir des formations pour devenir des piliers du développement durable. La communauté locale sera éduquée et formée sur les enjeux de la restaura­tion inclusive des lambeaux forestiers. Les îles et îlots autour de Madagascar seront identifiés et quantifiés. Les membres du personnel de la Commission nationale malgache vont bénéficier de renforcement de capacité. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a accepté de financer ces projets pour promouvoir la science, la culture et l’éduca­tion. La signature de conventions de partenariat entre la Commission Nationale Mal­gache pour l’Unesco et les porteurs de projets appuyés par le Programme de partici­pation de l’UNESCO a eu lieu, hier, à Anosy, en présence de la ministre de l’Éducation nationale – et présidente de la ComNat UNESCO, Dr Marie Michelle Sahondra­ri­malala. La date butoir de la réalisation de ces projets est fixée pour le 31 décembre de cette année.