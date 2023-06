RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Huitièmes de finale taillées pour COSFA et STM

Champion de Madagascar en titre et détenteur de trois titres successifs, ces trois dernières années, le Club omnisport des forces armées (Cosfa) part largement favori dans ces huitièmes de finale du championnat de Madagas­car de rugby à XV, première division masculine appelée aussi XXL ENERGY TOP 20. Ce dimanche à partir de 9 heures au stade Makis à Andohatapenaka, il affrontera 3FAI d’Ambalavao. Totalisant 20 points durant les phases de poule, les militaires n’ont connu aucune défaite en quatre matchs. C’est l’équipe qui a totalisé le plus d’essais marqués, 45 en tout. Le Cosfa est une équipe complète sur tous les plans. Les protégés de Rija Randriana­rison, entraîneur des militaires, montreront ce dimanche qu’ils sont le numéro un du rugby malgache Le match d’ouverture des huitièmes de finale entre Cosfa et 3FAI, quinzième au classement après phases de poule, risque d’être déséquilibré à moins que les rugbymen d’Ambalavao réussissent à stopper les vagues rouges des militaires en mode rouleau compresseur.

Prestations poussives

Le match jugé le plus équilibré par les parieurs de ce dimanche, est le bras de fer entre TFA d’Ankasina et UAS Cheminot à 11 heures. Sur le classement, les protégés de Mamy Andriamaro, coach de TFA, sixième, partent favoris sur le papier, mais leurs prestations poussives lors de leurs deux dernières sorties, favoriseront leurs adversaires qui profiteront de brèches où ils pourront s’engouffrer. L’équipe de l’UAS, classée onzième, est très forte en attaque et en défense. Le match de 13 heures mettra aux prises les joueurs de la Savonnerie tropicale (STM), septième contre ceux de FTBA d’Andohata­penaka, dixième au classement. Et pour clôturer la journée de dimanche, TAM d’Anosibe, neuvième du classement, affrontera Mang’Art de Manjakaray, huitième au classement après les phases de poule. Deux supporteurs, l’un de Cosfa et l’autre de 3FAI, ont donné leur avis sur la confrontation entre leurs deux équipes dimanche. « Sans sous-estimer nos adversaires, Cosfa va battre à plate couture 3FAI car les militaires visent un quatrième titre cette année », confie Dimby Solofoniaina. « C’est vrai que les militaires sont forts et ils sont difficiles à vaincre. Nous allons faire le nécessaire pour les empêcher d’attaquer par des plaquages », martèle, en revanche, Tantely Liva Rakotoharitiana.