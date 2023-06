RÉUNIONS PUBLIQUES – L’EMMO/NAT prend ses précautions

À quelques jours de la fête de commémoration du retour de l’Indépendance de Madagascar le 26 juin prochain, l’État-Major Mixte Organisationnel National (EMMO/NAT) prend ses précautions sur les rassemblements publics à venir afin de préserver la paix et la sécurité dans tout le territoire de la Grande île. Les forces de l’ordre seront multipliées en cette période de fête, surtout dans les grandes villes, les sapeurs-pompiers et le corps de protection civile seront aussi fortement mobilisés pour prévenir d’éventuels accidents avant, lors et après les festivités. Il y aura aussi une permanence que la population pourrait contacter de jour comme de nuit entre les trois forces à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées. C’est ce qu’a déclaré le Général Andry Rakotondrazaka, commandant de la gendarmerie nationale (COMGN) lors d’un point presse que l’EMMO/NAT a tenu hier dans la matinée au Toby Colonel Ratsimandrava Andrefan’Ambohijanahary.

Les meetings politiques

Concernant les réunions publiques, politiques ou sociales, qu’elles soient en rapport ou pas avec la fête de l’Indépendance, le commandant de la gendarmerie nationale tient à rappeler qu’elles sont régies par l’ordonnance numéro 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique. À propos spécifiquement des réunions et meetings politiques, le Général Andry Rakotondrazaka soutient que la déclaration du ministre de l’intérieur et de la décentralisation Justin Tokely reste toujours en vigueur et que les partis et acteurs politiques voulant se rassembler devront se réunir dans une salle. « Lors de ces derniers mois, beaucoup des réunions politiques ou sociales qui se sont tenus ont multiplié les transgressions des lois et règlements en vigueur dans notre pays et des mesures devront être prises. » déclare le COMGN lors du point presse hier à Andrefan’Ambohijanahary.