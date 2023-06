Depuis combien d’années sont-ils passés de l’autre côté ? Sincèrement, je ne sais plus. Est-ce que j’ai arrêté de compter ou est-ce que je ne l’ai jamais fait ? Mon papa et mon père sont tous les deux partis vers un monde meilleur. L’un le jour de la fête des pères et l’autre quelques jours avant. Les relations père-fille ne sont pas évidentes et tel était mon cas. On pourrait se plaindre des heures et des heures de ce qui n’allait pas. J’ai mis des années à essayer de comprendre, de pardonner. Cela pourrait sembler bizarre mais je n’ai jamais été plus proche d’eux que maintenant qu’ils ne sont plus physiquement là. Après des années, j’ai pu comprendre qu’ils nous ont élevés au mieux et ont agi en fonction du rôle que la société leur a imposé. Merci vieux père et papa d’avoir fait au mieux. On se débrouillera à faire aussi de notre mieux envers nos enfants. J’aimerais emprunter à Céline Dion ces quelques lignes pour dire ce que l’on ne peut formuler tellement le cœur est plein et les yeux larmoyants. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant.

Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces : où est ma vie, où est ma place? Et garder l’or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l’océan, croiser le vol d’un goéland. Penser à tout ce que j’ai vu Ou bien aller vers l’inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la Terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Oui, parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images Et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m’asseoir et trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m’ont appris qu’il n’y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j’ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, Je voudrais même sauver la Terre.

Mais avant tout Je voudrais parler à mon père. Je voudrais partir avec toi. Je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l’inaccessible, toujours espérer l’impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la Terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Très bonne fête à tous les papas, à tous les pères. Merci à vous d’exister dans nos vies et de faire de votre mieux pour que nous puissions être de bonnes personnes, respon­sables et aimantes. Nous vous souhaitons du courage pour être ce que vous souhaitez être au-delà des rôles imposés par la société. Nous vous souhaitons de trouver la paix en vous et de nous la partager. Nous vous souhaitons d’être ces papas et pères immortels qui vivent à travers les âges, au-delà de la mort car restent toujours vivants dans les cœurs de leurs enfants. Mes belles pensées à tous ceux et celles qui essaient de faire la paix avec leurs paternels. À tous ces paternels qui essaient de faire la paix avec leurs passés pour un lendemain meilleur. Très bonne fête !