MUSIQUE – « On finira peut-être heureux », nouvel album de Tsew The Kid

Ce 23 juin, l’artiste Tsew The Kid sort son nouvel album, intitulé « On finira peut-être heureux ». Selon le talentueux rappeur, la réponse à cette question sera dévoilée à la sortie de l’album. L’opus est composé d’une quinzaine de titres dont « Rencard », « Sauvage », « Deuxième chance », … Tsew affirme qu’il fait de la musique pour toucher les cœurs. Le jeune rappeur est originaire de Madagascar. Il a vécu et a grandi dans la capitale notamment à Andohanimandroseza de 1996 jusqu’en 2001. Mais le 11 septembre 2001, il a quitté Madagascar avec sa famille pour s’installer en France. Après 18 ans, il a fait un retour aux sources. Ce mois de juin, il a visité son pays d’origine. « Retourner au pays réveille en moi des souvenirs précieux et une dose de nostalgie », confie le jeune artiste. Lors de cette visite, il a rassemblé ses fans au Canal Olympia Andohatapenaka.