MIHAVA TOUR MORONDAVA – Les agressés portent plainte

Après les altercations des membres du Mihava tour mené par le député de Toliara voalohany Siteny Randrianasoloniaiko avec les forces de l’ordre à Morondava le 11 juin dernier, causant des blessés au sein des forces de l’ordre. Les victimes ont porté plainte et une enquête approfondie est en cours. « Après l’incident qui s’est produit à Morondava le 11 juin dernier causant la blessure au sein des forces de l’ordre, une enquête est ouverte et on va prendre des mesures pour préserver l’intérêt supérieur du peuple » souligne le Général Andry Razanadrakoto, commandant de la gendarmerie nationale hier, lors d’un point presse de l’État major mixte organisationnel (EMMO/ NAT) au Toby Colonel Ratsimandrava à Andrefan’ Ambohijanahary. Pour rappel, le député de Toliara I, Siteny Randria­nasoloniaiko, et ses alliés ont détruit la barricade érigée par les forces de l’ordre à l’entrée de Morima, où s’est tenu le Mihava Tour à Morondava le dimanche 11 juin dernier. Le député de Toliara I a effectivement bousculé les forces de l’ordre causant des blessés.

Ravotina