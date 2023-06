FOOTBALL – ÉLIMINATOIRES CAN -Une victoire pour l’honneur et le plaisir

Le match entre Madagascar et le Ghana se tiendra dimanche à 17 heures à Mahamasina. Les Barea comme les Black Stars y effectueront leur dernier entrainement cet après-midi.

Envie de tourner la page. Le sélectionneur Romuald Félix Raktondrabe dit Rôrô comme le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa qui est venu encourager les Barea lors de leur entraînement d’hier, se disent confiants et que Mada­gascar pourra bien remporter la victoire, pour casser la série de défaites lors des précédents matches qualificatifs à la CAN. «Nous avons travaillé la stratégie pour affronter le Ghana. On verra, dimanche, la forme physique des joueurs. L’objectif est de remporter la victoire, au pire, de se séparer avec un match nul. Nous avons travaillé dur pour cela. Il n’y a aucune blessure pour le moment et les vingt-huit joueurs sont tous en bonne santé», rassure le coach Rôrô. Ce dernier n’a pas encore voulu publier la liste définitive. Les noms des vingt-trois retenus seront dévoilés cet après-midi après l’entraînement. Ses protégés effectueront encore deux séances d’entraînement ce samedi. «Je constate une bonne cohésion au sein du groupe et l’ambiance est là», se réjouit l’entraîneur. Le sélectionneur confiera le brassard du capitaine aux ainés, en l’occurrence Ibrahim Amada et Carolus Andria­mahitsinoro, qui ne figuraient pas dans la liste initiale des présélectionnés, mais ont rejoint le groupe en cours du regroupement.

Composition

Interrogé sur la composition probable des onze premiers entrants, le coach répond: « Tout d’abord, il n’y aura pas d’ossature. Il n’y aura pas de locaux ou d’expatriés. Ce sont tous des joueurs de nationalité malgache et j’alignerai en premier les onze qui pourront accomplir la mission.» L’entraî­neur médaillé de bronze, au Championnat d’Afrique des nations en Algérie, a néanmoins avancé qu’il va opter pour la stratégie de jeu qui a propulsé les Barea jusqu’en demi-finale du Chan. «Nous avons notre style de jeu typique avec notre petit gabarit. Et nous allons poursuivre dans ce sens vu le peu de temps de préparation», confie-t-il. Deux techniciens français ont été sollicités au dernier moment pour assister le head-coach, à savoir Maarouf Wissen du club de Créteil et Gilles Hugon, son assistant à l’académie U17 à Carion, il y a huit ans. Présent à l’entraînement des Barea hier à Mahamasina, Haja Resampa a lancé qu’«il était temps de tourner la page en matière de sport ou de football. L’essentiel est de remporter la victoire et non plus de participer. Nous visons désormais un objectif plus haut c’est-à-dire se qualifier à la CAN ou à la Coupe du monde ultérieurement. L’État est là pour donner les moyens nécessaires. Il faut motiver les joueurs et le staff». Les Black Stars sont arrivés hier dans la nuit et tâteront le terrain ce samedi, à l’heure du match.