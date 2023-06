FOOT FÉMININ – Yfomac en lice à la Swiss Girls Cup

Première sortie internationale. Young football Madera Club (Yfomac) créée en 2019, participera à la Suisse Girl Cup qui se tiendra les 24 et 25 juin, dans la ville de Bern-Neufeld Neubruckstrasse en Suisse. La délégation s’envolera le mardi 20 juin. Ce projet est initialement prévu en 2020. Les préparatifs ont été suspendus à cause de la pandémie. Cette année, les joueuses ont enfin l’opportunité de s’envoler pour cette incroyable aventure grâce à l’association Swiss Girls Cup. Grâce à des initiatives novatrices telles que des séances d’entraînement à hauteur de quatre séances par semaine, la mise en place de compétitions et la promotion d’un environnement inclusif et favorable aux jeunes filles de tout âge. Seize équipes d’Europe, outre celle de Madagascar, réparties en quatre groupes de quatre participent au tournoi. Yfomac évoluera dans le groupe de BSC Young Boys U13 de Belgique, FC Sarine Ouest de France et US Schluein Illanz Team Surselva de Grande-Bretagne. Ce voyage représente non seulement une opportunité inestimable pour les joueuses de l’Yfomac de se mesurer aux équipes de football féminin d’Europe, mais aussi la réalisation d’un projet longtemps attendu. L’équipe s’apprête également à entreprendre une tournée sportive en France où elle rencontrera l’entente football club Dieu Donné Puiseaux et le club football féminin de la commune de Claye Souilly. Ce sera une occasion pour former la prochaine génération de femmes leaders à Madagascar.