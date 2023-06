FETE DES PÈRES – Des vœux de bonheur aux super papas

La fête des pères a moins de succès que la fête des mères. Moins d’affluence chez les commerçants d’articles cadeaux. Peu de commandes de gâteaux, chez les pâtissiers. Cependant, ils sont aimés. Les enfants de ces supers héros et leurs proches leur ont témoigné leur amour, à cette occasion.

Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi

« C’est dans l’allégresse que nous te souhaitons une bonne fête des pères. Que Jésus-Christ continue à te bénir dans tout ce que tu entreprendras. Et à te guider dans toutes tes responsabilités, au sein de l’Eglise et au sein de ta famille, pour la gloire de Dieu. “ Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. “ » Esaïe 40:31. Tes enfants.

Laimihaja Andriantsitohaina

« À toi papa et mari formidable, plein de dévouement, très présent et responsable. Papa, cela fait un mois et une semaine que la venue de Iry-Manjaka a chamboulé ta vie. Nous sommes conscients de tes sacrifices et de tes nuits blanches. Aujourd’hui, nous voulons crier sur tous les toits notre amour inconditionnel pour toi. Et puisque c’est ta première fête en tant que super papa, nous sommes très fiers de le publier dans un journal. Que ce jour restera gravé dans ton cœur. Bonne fête Papa, bonne fête à toi mon Laimihaja. » Iry-Manjaka et Maman

Rijanavalona Ranaivosoa

« Tu m’as aimé dès mes premiers instants. Même quand je n’étais qu’une petite crevette qui grandissait dans le ventre de maman. Tu fais toujours de ta priorité mon bien-être et celui de maman. En ce jour spécial, maman et moi voulons te dire à quel point tu es précieux à nos yeux, et combien on t’aime. Chapeau bas notre super héros. « Mifona maître ».» Kirasoa

Mosesy Tantely Rakotoharimanana

« Une bonne fête pour mon brave Dada. Mon cher Dada, pour moi tu es l’homme le plus fort, le plus rassurant, le plus responsable, le plus tendre qui existe au monde. En même temps, tu as un cœur d’une infinie douceur. Tu as assumé ton rôle de père avec tendresse et fermeté. Tu ne t’es jamais plaint pour nous satisfaire et nous faire réussir. Un grand merci de nous avoir tout donné car nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Il n’y a rien de plus pur et beau qu’un amour comme le tien. Bonne et heureuse fête, Dada. Et n’oublie pas, c’est toi notre héros et nous t’aimons fort. ». Tes enfants.

Jules Randrianasolo

« La fête des pères est aussi importante que la fête des mères. C’est un moment spécial pour se souvenir de leur protection et de leur amour. Nous, tes trois enfants, sommes très heureux d’avoir un père aussi courageux que toi. Qui prend soin de nous, qui nous protège et qui aime sa famille plus que tout. Tu ne renonces à aucune de tes responsabilités, même si ce n’est pas facile. Nous te souhaitons longue vie. Que le Seigneur continue à te bénir. Nous t’aimons. »

Rado Rabemanantsoa

« Mon cher Papa. J’aimerais t’exprimer ces choses essentielles que je porte dans mon cœur… Papa, tu es le père idéal que je peux rêver d’avoir, tu as assumé ton rôle de père avec amour et fermeté. Je te remercie pour tout. Bonne fête papa. Je t’aime. »