EDUCTOUR 2023 À ANTSIRANANA – Enrichissant pour les professionnels

L’Eductour 2023 organisé depuis dimanche, dans la capitale du Nord s’est terminé hier, lors d’une soirée « rencontre B to Be » dans la grande salle du Grand Hôtel.

L’Eductour a permis aux neuf professionnels issus d’agences de voyage et tours opérators, de France, Hongrie et Iran, de découvrir pendant cinq jours les atouts du territoire, à travers des visites de nombreux sites touristiques. Lancé par l’Office national du tourisme et soutenu par le ministère de tutelle, le programme de cette visite a pour objectif de renforcer l’attractivité des territoires malgaches en améliorant la culture, l’accueil et le niveau de services des professionnels de la chaîne touristique. Outre la découverte des sites touristiques habituels, cet Eductour 2023 a proposé aux visiteurs la culture malgache comme la danse, le « vako-drazana ». Car ils ont tous leurs centres d’intérêt, certains comme la faune et la flore, la culture, l’histoire de Madagascar et celle d’Antsiranana, et il y a aussi ceux qui aiment connaitre les différents types de riz, les manières de le cultiver, la façon de le piler… De leur côté, des guides-conférenciers accompagnateurs on également expliqué la tradition relative au mariage, la circoncision, l’accouchement et le retournement des morts … Tout en passant par la présentation de la vie des lémuriens. Invités à livrer leurs ressentis, plusieurs d’entre eux ont mis en avant les bénéfices tirés d’une telle opération comme une meilleure connaissance de la région , sous un angle différent et nouveau, des relations nouées avec d’autres professionnels, l’envie de transmettre un « vécu » à leurs clients et de partager leur amour du territoire.

Possibilité de travail

Lors de cet événement final de jeudi au Grand Hôtel, un bilan de l’aventure a été fait ainsi qu’un échange sur les possibilités de travail entre les tours opérateurs et les opérateurs touristiques. Et au programme, d’autres activités ont été inscrites, comme la série de discours et la remise de cadeaux en guise de souvenirs etc. La soirée a vu la présence des autorités locales, conduites par le préfet d’Antsiranana, Lucien Mananjara, et du secrétaire général du gouvernorat, Angelo Tilahizandry, représentant du gouverneur. Annick Andriananja, gérante de la Madabest, chargée de la question logistique lors de cet Eductour. Elle a noté que certains d’entre eux ont été présents lors de l’Eductour de 2022 et ont déjà envoyé douze clients à Madagascar.