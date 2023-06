CODE DE LA NATIONALITÉ – Un texte dépassé

L’actualité est accaparée par la révélation de la nationalité française du président de la République. Une information qui renvoie à l’article 42 du code de la nationalité.

Anachronique. Soixante-trois ans après le retour de l’indépendance on fait référence à un texte de l’époque neocolonial pour parler de nationalité. Pour une aberration difficile de faire mieux. Les dirigeants successifs ont oublié de revoir ce texte relatif au code de la nationalité de leurs citoyens. Et du coup c’est le président de la République qui se trouve au centre des polémiques. Ayant acquis la nationalité française en 2014 avec les membres de sa famille, Andry Rajoelina serait concerné par l’article 42 de ce code désuet libellé ainsi “ Perd la nationalité malgache, le Malgache qui acquiert une nationalité étrangère”. Autrement dit le code de la nationalité renie la double nationalité. Du coup un raccourci est vite fait entre les conséquences de cet article sur la nationalité du président de la République et son éligibilité à l’élection présidentielle. L’article 45 dela Constitution mentionne cependant “ peut se présenter à l’élection présidentielle tout citoyen ayant la nationalité malgache “. On ignore quel était l’esprit du législateur de l’époque en rédigeant ce texte toujours est-il qu’il est dépassé par les réalités aujourd’hui. Beaucoup de Malgaches sont binationaux naturellement ou sur demande. Mais cet article 42 n’a jamais été appliqué. Ils entrent à l’aéroport international d’Ivato avec un passeport malgache et rentrent en France avec un passeport français. Pour le président de la République, l’acquisition de la nationalité française a été dictée par des raisons familiales et non politiques.

Juridisme

Il est évident que ceux qui demandent la nationalité française ont ignoré cet article 42. Jusqu’ici, le président de la République a plus fait valoir sa nationalité d’origine que celle d’adoption. Qu’on le veuille ou non son patriotisme n’est pas à mettre en doute. Il y a des projets sujets à caution, des intentions non concrétisées , mais tout ce qu’il entreprend s’inscrit dans une démarche volontaire de développement. Jusqu’à preuve du contraire, Andry Rajoelina est un Malgache de la tête au pied et ce ne sont pas des écritures administratives qui vont pouvoir changer son ADN. Intervenant dans une émission de la télévision nationale hier la ministre de la Culture et de la communication et porte parole du gouvernement a été très claire la perte de la nationalité n’est pas automatique, elle ne peut l’être que sur demande et actée par décret. Il ne faut pas faire du juridisme et chercher des poux partout qui ne feront que vicier davantage l’atmosphère et exacerber la tension politique. On ne va pas imiter la bêtise des Ivoiriens qui contestaient « l’ivoirite » d’Allasan Ouattara accusé d’avoir des origines burkinabé et interdit de candidature à la présidentielle en 2011. On connaît la suite de l’histoire. Comme la même cause produit les mêmes effets, il ne faut pas jouer avec le feu.