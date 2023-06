BAREA – Derniers ajustements pour le match du dimanche

À la veille du match Madagascar-Ghana au Stade Barea Mahamasina, le sélectionneur Romuald Rakoton­drabe, avec les membres du staff de l’équipe nationale, sont en train d’affiner les dernières retouches pour aborder au mieux la rencontre. Un staff qui s’est renforcé avec l’arrivée du coach Gilles Hugon et du coach Wissem Maarouf, deux hommes diplômés de la Licence A UEFA et ayant déjà travaillés auparavant avec l’actuel entraîneur principal des Barea, confirme le coach Romuald lors d’une interview après entraînement. Le vendredi 16 Juin, une séance d’entraînement ouverte au public a été organisée par la Fédération de Football au sein du Kianja Barea. Au-delà d’être une simple préparation, le rassemblement du vendredi a confirmé plusieurs tendances décrites depuis plusieurs entraînements auparavant. Comme lors de la précédente édition de CHAN, le coach Rôrô tentera d’organiser l’équipe autour de son habituel 4-5-1 qui a été travaillé et testé à répétition depuis plusieurs jours. Si des joueurs comme Zakani­rina Rakotoasimbola, Rajo Razafindraibearimihanta et Arohasina Andrianarima­nana se sont imposés de suite et paraissent comme les actuels piliers de la formation, d’autres comme Romain Métanire, Ando Manoelan­tsoa, Tantely Rabarijaona, Fabien Boyer se sont montrés de plus en plus en forme et aptes au fil des préparations. En ce qui concerne les milieux latéraux, Koloina Razafindranaivo semble prendre le règne du côté droit, tandis que le couloir gauche se dispute entre Toky Rakoton­drabe et Dorian Bertrand, replacé depuis son poste de défenseur droit. Les points d’interrogation principaux se posent sur l’axe du jeu. Entre Baggio Rakotoa­risoa, et Ibrahim Ahmada, l’ancien entraineur de l’AS Adema a de quoi se poser des questions. Ahmada, leader du collectif et pressenti comme le nouveau capitaine de l’équipe, a ressenti une légère gêne physique lors de l’entraînement du vendredi. Quant au poste d’attaquant, Madagascar ne manque pas d’options. Le sélectionneur principal a essayé deux dispositifs différents avec soit un vrai attaquant central (Hakim Abdallah ou Fenohasina Gilles), soit avec un faux 9 (Andrea Carolus).