ARTISANAT – Le tissage de la soie malgache fascine

Le tissage de la soie est à l’honneur au Salon International du Tourisme. Il s’agit d’un art herité de la culture nationale.

Dans le cadre du Salon International du Tourisme, un rendez-vous culturel unique mettant en valeur l’héritage malgache, figure parmi les temps forts de l’événement. Une démonstration fascinante, le tissage de la soie malgache captive les visiteurs. Bien que l’ACT Mahafaly soit une toute petite entreprise (TPE), sa passion pour la promotion de la culture malgache n’a pas de limites. Dans cet esprit, l’ACT Mahafaly a généreusement offert un lot tombola, inclus dans un panier-cadeau richement garni. Les visiteurs auront ainsi la chance de remporter ce précieux lot, en plus de potentielles autres surprises.

Créations originales

L’événement ne se limite pas à la démonstration du tissage de la soie. En effet, la danse chorégraphique mettant en avant les jeunes talents sera également mise en avant. De plus, un Fashion Show, organisé par des stylistes de renom et participants au Salon International du Tourisme, promet de ravir les amateurs de mode avec des créations originales et inspirantes. Le Salon International du Tourisme est l’occasion idéale de découvrir et d’apprécier les richesses de la culture malgache. Venez découvrir le talent des artisans, vous émerveiller devant la beauté des créations et vous laisser emporter par la magie de la culture malgache. Pour un agréable salon et une expérience culturelle enrichissante. Il est important de noter que les organisateurs ont prévu un service de navettes gratuites pour faciliter l’accès au salon, offrant ainsi une expérience agréable et pratique à tous les participants.