Transition énergétique – Extension de la centrale d’Ambatolampy

Axian Group et Green Yellow lancent les travaux d’extension de la centrale d’Ambatolampy, la plus grande centrale solaire de Madagascar et de l’océan Indien.

Une collaboration fructueuse. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et suite au succès de la phase 1, la Jirama et Green Yellow Madagascar, GYM, ont conclu un accord portant sur l’extension de la centrale photovoltaïque d’Ambatolampy afin de porter sa capacité de 20 à 40MW ainsi que 5MWh de batterie.

La Jirama annonce que cette extension permet une réduction significative de ses coûts de production dans le cadre de son plan de redressement et appuie la priorisation donnée aux énergies renouvelables.

De son côté GYM est fière d’annoncer le démarrage des travaux au début du mois , avec une mise en service opérationnel prévue d’ici la fin de l’année.

Le délai réduit entre la signature d’un accord sur l’extension et la mise en service a été rendu possible grâce à la conviction des actionnaires de GYM, à savoir le Groupe Axian et Green Yellow, qui ont mis en œuvre les moyens nécessaires à cet investissement de plus de 17 millions d’euros.

Les préteurs, Société Générale, Guarant Co, la branche « garantie » de la société Private Infrastructure Development Group (PIDG) et l’African Guarantee Fund ,mais également la BMOI ainsi que la BNI Madagascar, qui ont supporté la première phase ont également annoncé vouloir participer au financement de cette phase 2, témoignant ainsi de la confiance portée aux sponsors du projet à Madagascar.

Délais courts

GYM est une joint-venture détenue à 51% par le Groupe Axian et à 49% par Green Yellow.

Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian, s’en félicite. « Cette extension de la centrale d’Ambatolampy s’inscrit pleinement dans nos objectifs d’augmenter l’accès à l’énergie, en produisant une énergie propre, durable et accessible pour la population Malagasy. Le groupe Axian au travers de sa filiale Axian Energy œuvre tous les jours pour accélérer la transition énergétique et nous sommes fiers d’avoir pu mettre en œuvre ce projet dans les délais extrêmement courts vu le contexte sanitaire traversé ces douze derniers mois, ce fut un véritable challenge. »

Pour sa part Otmane Hajji,PDG de GreenYellow, a déclaré: «Avec ce projet GreenYellow renforce sa forte présence à Madagascar et dans l’océan Indien, où nous sommes déjà le premier producteur d’énergie photovoltaïque. L’extension de la centrale électrique d’Ambatolampy permettra à GreenYellow et Axian d’aller plus loin dans leur collaboration et de financer le développement de futurs projets d’énergie renouvelable à Madagascar».