Projet de loi – L’Assemblée nationale valide la Politique culturelle

Un projet de longue haleine, la loi relative à la mise en place d’une Politique culturelle pérenne et propice à l’épanouissement de la scène culturelle nationale et de ses acteurs se concrétise.

Un chantier qui aura pris seize ans à se matérialiser. La mise en place de la Politique culturelle semble être enfin sur de bons rails suite au vote du projet de loi « If 017-2020» hier à l’Assemblée Nationale. À l’initiative du ministère de la Communication et de la culture (MCC), cette nouvelle promet beaucoup de renouveau dans le domaine culturel et artistique à l’échelle nationale. La ministre Lalatiana Andriantongarivo de souligner « C’est là un grand pas que nous entreprenons pour le développement de la culture. Ce projet de loi voté par l’Assemblée Nationale nous ouvre ainsi vers de nouveaux horizons et nous permettra de soutenir plus activement tous les acteurs culturels ».

Qu’on se rassure cependant, si une politique culturelle à proprement dite a toujours semblé inexistante à Madagascar, ce n’est pas vraiment le cas. Le fait est que pour la majorité des acteurs culturels nationaux, les bases étaient bel et bien présentes, ainsi que l’essence de ce que doit être cette politique à travers laquelle la scène culturelle et artistique s’affirme. Cependant, c’est dans son application, sa réalisation, ses apports, voire dans son existence même que les diverses problématiques se posaient sans cesse. La politique culturelle sembla même relever d’une forme d’utopie pour certains.

Les grandes lignes

C’est en 2005 qu’un renouveau a émergé aboutissant au vote du projet de loi validé par l’Assemblée Nationale. Entre temps, les acteurs culturels ont fait preuve de patience quant à la valorisation et à la priorisation de la culture dans toute politique de développement. Il importait toujours de valoriser l’identité culturelle malgache pour les acteurs culturels. Ainsi, au delà de la mise en place d’une politique culturelle nationale pérenne et efficace grâce à ce projet de loi « If 017-2020 », le respect des valeurs traditionnelles et de la diversité culturelle à Madagascar sera de mise.

De même que le soutien actif à la création pour les jeunes créateurs malagasy, tout en promouvant l’entraide et la solidarité. La protection du patrimoine malgache, mais également la valorisation de la langue maternelle sont également au cœur de cette politique culturelle. Il en va de même pour le développement de l’industrie du septième art à Madagascar. Le grand point à aborder à travers cette politique est la professionnalisation des acteurs culturels en imposant notamment le statut des artistes. Après l’Assemblée Nationale, ce projet de loi sera bientôt discutée au niveau du Sénat également.