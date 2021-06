Disparition – Le peintre Marcel Razanakotoarison s’est éteint

Un grand maître de l’art pictural moderne de la Grande île depuis les années 70, Marcel Razanakotoarison est décédé à l’âge de 73 ans. Ces chaleureuses couleurs orneront éternellement ses œuvres. Il laisse derrière lui l’héritage d’un art intemporel. Un homme d’une grande humilité, doublé d’un artiste passionné, sensible et talentueux, Marcel Razanakotoarison a marqué la scène artistique par ses tableaux criant de réalisme et d’authenticité. Avec cette sensibilité qui lui était propre, il conviait les amateurs de belles peintures à voyager en admirant ses œuvres. Du portrait d’un enfant, aux douceurs des femmes malgaches, il laissait transparaître à chaque fois diverses émotions.

Il voguait aussi dans l’univers magique des sujets fantastiques de Madagascar. On disait de lui qu’il illustre une réussite dans la subtilité de la discrétion. Peintre et aquarelliste sur soie, c’est dans son Alakamisin’ny Fenoarivo natal qu’il a fait ses armes aux côtés d’un autre grand maître de la peinture malgache Modeste Ralaimihoatra qu’il considéra comme son mentor. Dans la Grande île comme au-delà de ses frontières, on retiendra de Marcel Razanakotoarison la vivacité de ses tableaux.