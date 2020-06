Vie d’entreprise – La chasse de tête au-delà d’un simple recrutement

Débaucher quelqu’un de son poste en lui proposant une offre alléchante, c’est fort possible. Des entreprises chassent des têtes dans le but de cueillir un professionnel expérimenté qui va occuper un poste à haute responsabilité. La plupart du temps, des sociétés achètent des surfaces dans des journaux ou passent des annonces à la télé pour une offre d’emploi. Ces insertions semblent parfois inefficaces. Riveltd Rakotoma­nana, directeur exécutif du Centre d’excellence en entrepreneuriat (Ceentre) relate que si une société reçoit cinquante dossiers de candidatures, celle-ci trouve trente candidats probants. Elle présélectionne dix d’entre eux afin de trouver sept prétendants et trois qui vont être sortis du lot de «faute de mieux». Voilà pourquoi la société fait tout pour avoir la personne qualifiée.

«Les grandes écoles ne se préoccupent pas de la chasse de tête. Elles exploitent les espaces carrière pour présenter des CV et des opportunités aux entreprises. La chasse de tête se passe en haut lieu. Il ne s’agit ni d’une pratique malsaine ni concurrentielle ni illégale. Elle se fait dans la règle de l’art suivant la législation », explique le directeur.