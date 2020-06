Tôlagnaro – Port Ehoala lutte contre le coronavirus

Engagement. Etant filial à part entière de Rio Tinto QMM, le Port Ehoala de Taolagnaro s’investit dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Une commission mixte regroupant la Région, la Direction Régionale de la Santé Publique, le médecin aux frontières, les agents consignataires, la Direction Régionale du Transport, du Tourisme et de la Météorologie, les importateurs, et le port Ehoala a déjà été mise en place pour faire face à la pandémie. « Cette commission se réunit régulièrement pour étudier cas par cas l’entrée des navires au port Ehoala afin de prendre ensemble la décision appropriée. La prise de décision est donc collégiale, il ne revient pas qu’au port Ehoala de décider », explique le capitaine Hery Rabarisolo, officier du port, lors d’une conférence de presse. En parallèle, un comité d’arraisonnement composé par la police de l’air et des frontières (PAF), la gendarmerie, l’agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) ainsi que les médecins, appuie la commission pour assurer la mise en œuvre de toutes les mesures prises.

Par ailleurs, aucun navire ne peut accoster le port s’il ne remplit pas les conditions requises comme les informations sur les dix derniers ports où le navire a fait escale, l’état de santé des membres d’équipage à bord et bien d’autres. « Si le navire ne remplit pas les conditions requises, il sera mis en quarantaine au large pendant 24 jours, délai exigé spécialement dans la région Anosy, à partir de la date où il a quitté le dernier port » renchérit l’Officier du Port. Arrivé au Port, seul le médecin aux frontières est autorisé à monter à bord en premier pour vérifier l’état de santé des membres d’équipage.