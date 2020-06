Tests – Trois nouveaux cas positifs à Mahajanga

Le Directeur régional de la santé publique Boeny, docteur Rivomalala Rakotonavalona a confirmé la découverte de trois nouveaux cas positifs au Covid 19 à Mahajanga, hier au siège du CCO Boeny à Mahabibokely. Soit un total de cinq cas positifs depuis le mois de mai dernier pour la région Boeny, si les membres du CCO voulaient protéger l’infiltration du covid 19 à Mahajanga, après la découverte des deux premiers cas.

Les résultats des douze tests TCR envoyés à Tana le 10 juin dernier étaient reçus le 12 juin, soit quatre cas non concluants (ni négatifs et ni positifs mais ils doivent encore refaire des tests) tandis que cinq cas sont révélés négatifs. Les trois autres personnes testées sont des porteurs sains ou cas asymptomatiques.

« Les deux personnes dont un chauffeur d’un véhicule transportant de marchandises étaient en pleine procédure judiciaire après avoir été surprises en train de circuler sans aucune autorisation. Elles sont déjà mises en quarantaine au CHU à Mahavoky atsimo depuis le 10 juin dernier. Le conducteur, est âgé de 30 ans, et vient d’Ambohimiarana à Alakamisy Fenoarivo. La passagère clandestine, âgée de 42 ans, habite à Itandravaha à Marovoay et était dans le véhicule », a déclaré le Directeur régional de la santé Publique.

Par ailleurs, la dame de 57 ans habitant dans le fokontany d’Ambondrona, était en possession d’une attestation de circuler après une formation à Tana. Cette dernière a suivi les consignes de mise en quarantaine depuis son retour mais malheureusement elle est testée positive. Hier, des éléments de forces de l’ordre ont emmené sa famille à Ambondrona pour rejoindre le site de mise en quarantaine.

« Les mesures et protocoles sanitaires seront renforcés et maintenus. Les gestes barrières et la distanciation sociale déjà recommandés par le CCO Boeny à Mahajanga, et le port de masque sont formellement obligatoires. Les visites au Chu Mahavoky atsimo sont strictement interdites car les médecins sont totalement en plein travail et débordés. Les familles dont les conjoints et les enfants de ces victimes du Covid 19 sont déjà retenues sur place. De même, une partie des membres de la famille venant d’Itandravaha à Marovoay, décelés parmi le contact tracing est également soignée à Manarapenitra », a déclaré le Président du CCO Boeny, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay.

Les différents services dont les urgences sont affectés à l’hôpital Androva depuis la mise en place du site de mise en quarantaine au niveau du Chu Mahavoky atsimo.

Le Chef de région Boeny, Clavelah Bazezy ainsi que le maire de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga, ont confirmé les règlements et consignes contre le coronavirus.

« Les bus et les tricycles continuent de respecter l’arrêté municipal, ne pas dépasser le nombre de passagers et éviter les surcharges. Surtout mettez vos masques désormais car les sanctions pour les travaux d’intérêt général vont être appliqués. Ce, pour l’intérêt de tout le monde. Nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus », a prévenu le maire.

« Après l’expiration de la mise en quarantaine des deux personnes déclarées positives, elles seront déférées au parquet », a ajouté le Préfet de Mahajanga.