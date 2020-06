Secteur télécom – Orange et Airtel luttent contre la pandémie

À leur manière, les opérateurs télécom s’investissent dans la campagne de lutte contre le coronavirus. Hier, Orange Madagascar a fait don de protection et de produits désinfectants destinés au personnel de santé de quatre centres hospitaliers de référence à Antananarivo, Toamasina et Moramanga. Ces dons viennent compléter un premier lot de dons remis au CHU de Befelatanana, Anosiala, Manarape­nitra Andohatapenaka et l’Hôpital des Enfants Ambohimiandra.

D’un autre côté, Airtel a octroyé une enveloppe de vingt millions d’ariary au centre de commandement de Mamory tout en mettant en place un compte Airtel money ouvert à toutes personnes voulant apporter leur soutien dans la lutte contre la COVID-19 sous le surnom de « CCO Ivato ».

« À travers ce geste de solidarité, nous soutenons les efforts du gouvernement face à cette pandémie dont les répercussions néfastes sur le plan économique, social, humanitaire ne sont plus à démontrer », a déclaré Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar.

Michel Degland, directeur général d’Orange rajoute que « l’opérateur reste mobilisé et soutient l’État. Mais surtout les services de santé pour leur courage dans cette lutte». Les efforts conjoints de ces opérateurs ont déjà été appuyés par la mise en place d’un système de tarification unique sur l’utilisation des SMS qui a pour objectif de faciliter le traitement des communications dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.