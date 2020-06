Protection contre le covid-19 – Des agents de santé démunis dans certains hôpitaux

Les professionnels de santé dans certains hôpitaux manquent cruellement d’équipements de protection. La négligence mène à la contamination.

C’est avec un simple masque en tissu et une blouse blanche que l’infirmière d’un centre de santé de base (CSB) dans le district d’Avaradrano a reçu hier un octogénaire, venu dans ce centre pour changer sa sonde urinaire qu’il portera à vie. Ce n’est que lorsqu’elle touche le malade pour faire l’acte médical, qu’elle enfile des gants. A vue d’œil, elle n’est pas du tout préparée à accueillir des patients atteints du Covid-19. « Nous sommes déjà protégés comme cela », lance-t-elle, mais ses expressions affirment qu’elle n’est pas certaine de ce qu’elle dit.

En général, les agents des formations sanitaires qui n’ont pas reçu la directive de prendre en charge des porteurs du virus de Covid-19, sont démunis, en termes d’équipements de protection contre ce virus très contagieux. Dans la commune d’Alakamisy Fenoarivo où l’épidémie du coronavirus sévit, les professionnels de santé du CSB ne portent ni sur-blouse, ni combinaison lorsqu’ils accueillent des patients. « Nous utilisons des gants, des masques et nous nous lavons souvent les mains avec du gel désinfectant. Nous obligeons aussi les malades à porter des masques et à se laver les mains avant qu’on les examine », explique un médecin dans cet hôpital.

EPI insuffisants

Des agents des grands hôpitaux à Antanana­rivo ne portent pas, non plus, d’équipements de protection complets. « L’idéal c’est de porter du calot médical, des bottes, une sur-blouse, des masques, des gants, et des lunettes. Mais les EPI sont insuffisants. On nous a déjà fourni des masques, des lunettes, des combinaisons et des sur-blouses, mais en quantité très limitée », lance un médecin. Ailleurs, les professionnels de santé achètent eux-mêmes leurs équipements de protection.

Une source au sein du ministère de la Santé publique indique qu’il n’y a pas de problèmes d’équipements de protection individuelle. Seulement, les agents des centres de pris en charge des patients infectés sont mieux équipés que ceux des CSB et des hôpitaux qui ne prennent pas en charge les victimes de cette maladie. Avec l’expansion du virus, pourtant, tout le monde, donc, tous les patients qui arrivent dans les hôpitaux, doivent être considérés comme des porteurs du virus. C’est à cause d’une telle négligence qu’une dizaine de professionnels de santé de l’hôpital à Fenoarivo Atsinanana ont été infectés.